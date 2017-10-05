美女主播笑了！被控影射立委特權停車挨告 高院改判無罪定讞

2017-10-05 11:10

〔記者楊國文／台北報導〕前年三立電視台報導千萬賓利車違停台大醫院門口，前立法委員林滄敏自認被影射他在台大醫院特權停車，對美女主播許貴雅、記者王承偉提告加重誹謗，士林地院認定許、王未善盡查證義務，判2人各拘役30日，均得易科罰金3萬元；高等法院認為許、王有查證，且無毀謗故意，改判許等兩人均無罪定讞。

林滄敏上午親自到高院聆判，聽到改判許、王兩人無罪後，一臉鐵青離開法庭，林受訪不滿說「高院可以判無罪嗎？」，即搭計程車離去。

104年10月27日，台大名醫施景中在臉書上PO文爆料，有一輛千萬賓利車違規停車在台大醫院門口，車窗還掛立院停車證，因該輛賓利車堵住醫療巡迴車和復康巴士通道，台大醫院駐衛警上前勸離，不料司機卻囂張反嗆要提告毀損。

三立新聞台同月29日製作「賓利違停還嗆駐警，『彰化金城武』否認：與我無關」相關報導，報導內容指稱「身分還是來自立法院，不過這輛車交通科沒有登記，卻有人說常常看過立委林滄敏曾經搭賓利出入」等話。

但事後該賓利車駕駛主動向台大醫院致歉，台大醫院公關也稱該駕駛是某企業老闆，自認遭莫名波及的林滄敏憤而提告許貴雅、王承偉涉嫌加重誹謗，並向兩人求償100萬元。

許貴雅、王承偉供稱，曾依該醫師臉書文章提供的車號向立法院交通科求證，但因車號不完整，交通科人員表示無法確認，但有消息來源直指違停的賓利車是林滄敏所有，他們也曾以此詢問林滄敏辦公室，對方回應稱與林無關，也曾查詢公務人員財產申報資料，也沒有查到該部賓利車，兩人強調已盡查證義務，且該報導也有放入林滄敏辦公室否認的回應。

士林地院認為，許、王坦承查詢林滄敏的財產申報，確認他名下無賓利車輛，且立法院交通科無法確認該車有無登記，但該報導卻直接撰寫「這輛車交通車沒有登記」，顯見兩人的報導內容與查證結果不符，無法證明兩人已善盡查證義務，因此依散布文字誹謗罪判兩人各拘役30日，均得易科罰金3萬元。