今年國道最87！耍帥載妹衝國道 遮車牌喊「就好玩啊」

2017-10-05 11:02

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市兩名18、19歲李姓、吳姓男子，昨晚各自騎乘機車雙載辣妹前往宜蘭縣夜遊，今凌晨4時許返程時，疑似為了貪快耍帥，將車牌以口罩遮蔽，直接騎上國道五號，國道警察獲報前往攔查，兩男子還嘻嘻哈哈表示「就好玩啊」，此也為今年首次故意闖國道案例，讓警方直搖頭。

警方調查，兩名男子皆無照駕駛，昨晚間前往宜蘭縣後，原先想去南方澳情人灣，但卻碰上下雨，敗興而歸，卻不守規矩，以口罩遮蔽車牌後，直接將車輛騎上國道5號，國道警察局第九公路警察大隊石碇分隊獲報後上路攔查，先於北上16K處攔下吳姓男子與其女友，發現另一台李姓男子騎超快，立刻通知另台巡邏車，在0K處攔下李男與女友，李男看見警車還一度加速，相當囂張。

兩名男子向警方供稱，是因為要返回板橋，使用手機導航才會誤上國道，但警方問起「為何要以口罩遮車牌？」兩男孩嘻嘻哈哈表示是在市區玩耍時掛上，上國道忘記取下，但警方認為兩男說詞避重就輕，根本不把自己與其他用路人生命放眼裡。

警方訊後將李、吳兩人依道路交通管理處罰條例第33條4項騎乘普通重機行駛管制道路國道五號告發3000到6000元罰緩；第13條1項騎乘遮蔽號牌告發3000到6000元罰緩，另涉嫌刑法公共危險罪嫌185之一條偵辦移送。

石碇分隊長楊宗哲呼籲，將利用警廣等媒體加強宣導，警察執法決心，呼籲機車駕駛人應遵守交通安全規則，勿心存僥幸以身試法上國道。

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