慣犯續開國術館賣偽禁藥 「通血路顧筋骨」害人水腫抽筋

2017-10-05 10:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名蔡姓男子於彌陀區經營1家國術館，涉嫌開立來路不明西藥成分的偽、禁（劣）藥膠囊，誆騙服用後可通血路、顧筋骨，民眾原本身體痠痛，服用後出現水腫、抽筋症狀，保七總隊查獲蔡男依法送辦。

保七總隊第三大隊日前接獲民眾檢舉，指稱彌陀區1家國術館蔡姓負責人開立不明膠囊及酸痛貼布，宣稱具有舒筋活血及治療酸痛等療效，但經服用後身體出現水腫、抽筋等不適症狀，報請橋頭地檢署檢察官徐雪萍指揮偵辦。

保七總隊歷經3個月監控、蒐證，會同衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心及市府衛生局等，前往國術館搜索，當場查獲蔡男替陳姓民眾實施觸診等醫療行為，並開立來路不明西藥成分的偽、禁（劣）藥膠囊，誆稱服用後可通血路、顧筋骨。

保七總隊現場查扣偽、禁（劣）藥7千顆，經檢驗含有類固醇、利尿劑、胃藥、止痛抗發炎）等西藥成分，服用過量會產生月亮臉、水牛肩、耐藥性、傷害肝腎功能等副作用。

保七總隊表示，蔡男於104年間也曾因販售偽、禁（劣）藥遭警方查獲送辦，仍不知悔改，繼續經營國術館，以民俗療法名義掩人耳目，在沒有醫師執照及醫師處方箋下，違法販售偽、禁（劣）藥給不知情的患者，只為自身利益牟取暴利，造成無辜社會大眾身體受到重大戕害，實屬惡極。

保七總隊指出，民俗療法的國術館以傳統整復、推拿為主，不得在未領有醫師及藥師執照執業下，擅自開立藥品、販售中藥或調配藥丸供民眾服用，該館販售不明偽藥，且宣稱藥品具有療效，全案依違反藥事法及醫師法移送法辦。