車禍後為找愛犬 媽媽竟留重傷嬰兒在車上

林女開車自撞後，竟棄車獨留2個月大嬰兒在車上。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-05 09:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天凌晨3點54分，橋頭區發生轎車自撞電線桿事故，警、消趕往現場時，發現林姓女駕駛早已棄車離去，但車上仍留有駕駛的2名友人和1名2個月大的男嬰；警方事後找到林女，測得酒測值為0，根據林女供稱，車禍後車上的1隻狗跑掉，她為了找狗才會把孩子留在車上，不過男嬰在車禍中撞到頭，目前命危在醫院急救中。

警方指出，32歲林女開車載著兒子和一名男性友人，從台南到高雄找男性友人的女友夜遊，4人出遊後，卻在橋頭區典昌路發生車禍，男嬰疑未坐在安全座椅，頭部撞擊後顱內出血送醫，目前仍在醫院治療中，有生命危險。

警方獲報趕到現場時，車上只有男嬰，另2名車主友人在附近等待，經檢查2名乘客只有輕傷送醫，暫無生命危險；車禍發生後，林女竟離開現場，警方原以為又是酒駕肇事避責，沒想到循線找到林女後，才得知林女離開車禍現場的原因，竟是為了1隻狗。

據林女向警方供稱，車上原本有2隻狗，車禍後跑掉1隻，她為了找狗才會先行離開車子，請車上友人幫忙照料兒子，但她四處找不到愛犬，又因車禍後胸口被撞到，胸悶難耐，只好電請高雄的友人送她就醫，到醫院後她才知道兒子的狀況不好，相當自責。