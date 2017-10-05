「感恩師父才能認識你」 師妹慘遭師兄誆騙性侵

2017-10-05 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名林姓男子從事推拿，他參加宗教團體認識一名師妹，他假意要替「師妹」推拿，但卻將師妹騙進摩鐵性侵，事後還稱是雙方你情我願，並指平常對話有超乎友誼的內容，法官發現，女方雖曾傳LINE給林男「感恩師父不然也不會認識哥哥」等，但雙方僅聊工作與健康話題，並無任何曖昧言語，高院二審維持一審判決，依強制性交罪判刑3年6月。

《蘋果日報》報導，林男常對師妹噓寒問暖，得到師妹信任後，稱要教師妹推拿訣竅，可以瘦身變漂亮，師妹不疑有他，和林男相約，在當年林男開車將師妹載進摩鐵，先要她去洗澡，還強迫她不能穿衣服，師妹原本不願意，但林男稱「不然怎樣推拿」，她最後只好照做，說服自己「師兄應該是正人君子」。

沒想到林男原形畢露，撲向師妹，完事後還調侃她一番，女子受辱返家後，不敢將事情告訴身罹重病的母親，只好向閨密哭訴，閨密勸此事一定要提告，她才下定決心告林男。

林男到案後辯稱，兩人平常的LINE對話就有超乎友誼的內容，進摩鐵要做什麼大家都知道，推拿治療也不用洗澡脫光衣服，事後兩人還一起去吃飯，根本就是師妹自願上床事後後悔。但法官發現，雙方事前的LINE對話，女方雖曾表示「感恩師父不然也不會認識哥哥」、「感恩師兄」等，但雙方對話主要都是工作或健康，並無曖昧之語，高院二審維持一審判決，依強制性交罪判刑3年6月。。