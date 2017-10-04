10/4 今彩539頭獎開出1注！ 大福彩、大福獎摃龜

2017-10-04 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月4日）開獎的第106000079期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000237期今彩539，頭獎1注獲得，可得獎金1000萬元，由新北市中和區景新街410巷7號的「天將彩券行」開出。

第106000079期大福彩中獎號碼為：「01、07、08、12、24、28、31，特別號19」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共100注獲得，每注可得4000元；肆獎共1724注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1117注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。

第106000237期今彩539中獎號碼為「06、11、17、26、32」，頭獎1注獲得，可得1000萬元；貳獎共222注獲得，每注可得2萬元；參獎共7431注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬2771注獲得，每注可獲得50元。

第106000237期39樂合彩中獎號碼為「06、11、17、26、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共128注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5014注中獎，每注可得1125元。

第106000237期3星彩中獎號碼為「588」，正彩共57注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000237期4星彩中獎號碼為「5128」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」