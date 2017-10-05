獨家》7旬翁墜4米深大排…半夜驚魂3小時 生火報位置獲救

台中林姓老翁2日深夜墜落近4米深大排，員警、消防人員獲報遍尋不著，老翁急中生智，點燃廢棄塑膠袋，黑暗中的火光終於讓他獲救。（記者陳建志翻攝）

2017-10-05 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中市72歲林姓老翁2日吃完晚餐後，獨自出門散步，行經霧峰車籠埤大排時，疑似頭暈不適，竟摔落深近4米的大排底部。他幸而只有右腹擦挫傷，焦急在漆黑的大排底找了半小時，還是找不到地方上岸，趕緊打電話回家求救，家人遍尋不著，到警局報案協尋，員警、消防人員找了近1小時，最後靠著老翁急中生智，點燃廢棄塑膠袋，黑暗中出現的一團火光，終於讓他在受困3個多小時後幸運獲救。

2日晚上7點多，林姓老翁吃完晚餐後，獨自外出散步，不知不覺從大里區公所附近，一路走到連接大里、霧峰的福田橋，過橋後繼續走往霧峰新埔路，卻在經過車籠埤大排時，疑似頭暈，摔進深近4米的大排底部，所幸墜落處下方剛好有草叢減緩衝力，他只有右腹擦挫傷。

但附近夜晚人車罕至，飽受驚嚇的老翁大聲呼救都沒人聽到，只好在伸手不見五指的大排底來回尋找可以上岸的地方，但找了約半小時一無所獲，趕緊打手機給家人求救，老翁兒子和老伴趕緊出門找人，但老翁根本不知自己身處何處，只說經過福田橋時「掉到溪崁裡了」！

家人自行搜尋遍尋不著老翁，晚上11點左右，老翁太太一臉焦急走進霧峰分局大里分駐所，急著說先生不見了，拜託員警幫忙找，值班員警張滄柏一邊聯絡消防隊、救護車，一邊請線上同仁薛明元巡佐、警員林成華找人，四德派出所所長林崎嵩與員警張國昌、鄭博文獲報，也到場協尋。

員警、消防人員共10多人陸續趕來尋找老翁，眾人拿著手電筒，仔細搜尋福田橋下溪床和附近大排，老翁家人也持續以手機和他聯絡，老翁說，有看到「不鏽鋼的水門」，沒多久又說，「剛剛看到消防車的閃光燈經過」，搜救人員趕緊縮小搜尋範圍。

在眾人找了約1小時後，在3日凌晨0點8分左右，赫然發現漆黑的大排底部有火光閃爍和微弱白煙，趕緊往火光處靠近，拿燈光一照，發現老翁急中生智，以隨身攜帶的打火機點燃塑膠袋，生火求救，消防人員立刻架梯讓他上岸。

老翁說，只有右腹部撞到會痛，其他無恙。他自行爬梯上岸後，被送醫檢查，結束一個人在漆黑大排受困3個多小時的驚魂記。

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