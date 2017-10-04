撞死騎單車乖巧男 曳引車疑闖紅燈還落跑

2017-10-04 18:49

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天晚上，台南市安南區台江大道、北汕尾路口發生曳引車疑似闖紅燈，撞死單車騎士的死亡車禍。24歲高姓男子與母親結束魚塭工作後，自己先騎腳踏車回家，卻遭撞死，高母隨後經過肇事路口，看到兒子扭曲變形的腳踏車，赫然發現兒子發生車禍送醫不治，不禁痛哭失聲。

警方調查，高男與62歲曳引車林姓司機酒測值都是零，車禍發生原因疑似是林姓男子駕駛曳引車右轉時，出現視線死角，他說，沒有看到高男騎的腳踏車。

但警方進一步查出，林男涉嫌肇事逃逸。一名開車的目擊者向警方報案，他目睹林姓司機撞上高男後，有下車查看一會兒，但接著就開車離去。目擊者見狀追了上去，在離肇事地點約200公尺處攔下曳引車，林姓司機改口告訴警方，「有看到腳踏車，但沒看到躺在地上的高男」。訊後，警方依業務過失致死、肇事逃逸罪嫌將他移送檢方偵辦。

據了解，昨晚6點左右，這輛曳引車沿安南區北汕尾路三段由南往東方向右轉，騎單車的高男沿台江大道三段西向東方向前進，曳引車林姓司機疑因闖紅燈、沒有注意車前狀況，撞上高男，腳踏車扭曲變形，高男則頭部重創、雙腳骨折，送到安南醫院搶救仍傷重不治。

高母說，兒子與她平日在她父親的魚塭工作，昨天傍晚，兒子先下班騎腳踏車回家。她回家路上經過肇事路口，看到兒子的腳踏車倒在路面上，才知道兒子竟然發生死亡車禍。她悲傷地說，兒子生前很乖巧，在外公經營的魚塭幫忙工作多年。