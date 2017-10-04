台南又見毒狗？ 3浪浪當街慘死

台南安南區府安路三段發現3條流浪犬的屍體，疑似遭毒害。（記者邱灝唐翻攝）

2017-10-04 18:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南疑似出現毒狗事件，一名鄭小姐前2天在安南區府安路三段發現3條流浪犬的屍體，趕忙向動保處及議員李文正陳情，目前也全力蒐證當中。對此，動保處長吳名彬表示，如果掌握相關證據，依法最高可處5年刑期，且併科5百萬罰金。

鄭小姐表示，前天晚上在府安路三段接河堤道路附近看見第一隻受害流浪狗，全身沒有外傷，但口吐白沫、脫糞等狀況，讓她懷疑是遭到毒殺，沒想到昨日清晨在同樣的位置附近見到其餘2隻流浪狗，以相同情況慘死路邊，而且據鄰居所稱，那2隻狗於清晨4點左右還在附近閒晃，但早上6點卻倒在路上，因此有可能是附近民眾所為。

對此，吳名彬指出，如果確實是惡意毒殺，依《動物保護法》中規定使用藥物致複數動物死亡，可處1年到5年有期徒刑，併科50萬到5百萬罰金，雖然案發地點較為偏僻，但還是會盡力尋找監視器畫面及目擊者，3具流浪狗屍體也送往解剖，保存證據。

毒狗案件層出不窮，領有愛心餵養證、長期關注流浪狗議題的薛卉涵指出，最常見的毒餌就是老鼠藥，犬隻被香氣吸引，舔一口就會送命，目前也只能宣導民眾要愛護動物，還沒有積極的防治辦法能阻止憾事一再發生。