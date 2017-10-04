雞精禮盒塞廢紙 誘逮詐騙車手

2017-10-04 18:12

［記者謝武雄／桃園報導］家住桃園的游姓市民，於9月底接獲詐騙集團電話，並誆稱其健保卡遭盜用，需要監管財產，還被自稱檢察官的廖姓男子拿走百萬元存款，未料廖男又要游姓市民準備150萬元，游發現情況不對向警方報案，警方用2盒養氣人蔘紙盒塞滿廢紙偽裝現金埋伏，當場逮捕擔任車手的廖姓男子到案，廖男雖然宣稱幫朋友拿錢，全案並不知情，但全案依詐欺罪嫌送辦。

游姓市民於昨天下午到桃園市警察局桃園分局龍安派出所報案說，9月底接到詐騙集團電話，指稱健保卡遭盜用，涉嫌違法冒領醫療補助，需要監管財產，他聽從指示將百萬元交付給自稱檢察官的廖姓男子監管，事後經朋友提醒，驚覺被騙趕緊到派出所來報案。

游姓市民在派出所時，廖姓男子又打電話指示游姓市民準備150萬元要進行監管，所長黃建生立率員到指定交付款項地點周邊埋伏，游姓市民使用2養氣人蔘紙盒塞滿廢紙偽裝現金，廖姓男子（24歲）出面取款後，並交給游姓市一張假造的監管證明，隨即步行離去，埋伏員警立即進行包圍逮捕，將廖姓男子壓制在地。

廖姓男子表示，只是幫朋友來拿錢，根本不知道是詐騙案件，對於犯罪內容完全不清楚，警方除持續擴大偵辦外，也將廖姓男子依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。