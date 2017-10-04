山域救援頻仍 中市消防局：逾半數能避免

谷關七雄救援案件頻仍，台中市消防局呼籲山友「準備好再上山」。（台中市消防局提供）

2017-10-04 15:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕爬谷關七雄蔚為風潮，但山域救援卻頻仍，光1日就有2件，消防員疲於奔命。消防局今天表示，如果山友做足準備，有一半以上的救援案件可以避免，呼籲體能、糧食、導航、照明等準備做好再上山，避免成為待救者，共同珍惜救護資源。

消防局統計，104年6至9月2500公尺以上山域救援案件為8件，105年11件，106年4件，顯見去年底「登山活動管理自治條例」公告有敦促登山者做足準備；谷關七雄為2500公尺以下中級山，104年同期救援案件3件，105年13件，106年迄今19件。

消防局說，谷關山域救援，以迷路或失聯約佔54%最多，創傷或疾病佔35%。谷關七雄有多條路線需6至8小時，體力差還逞強要攻頂，往往超過10小時還沒回到登山口，一旦天色已暗，又裝備、飲水、糧食均不足，且未帶照明設備，視線不好無法行走，只好求援。

另外，中級山的環境較高山悶熱，山友未能適時調整穿著及飲用水控制，造成大量流汗，電解質失衡，身體虛脫體力不支，或因天黑感到害怕等，也會請求消防員協助，這些「非創傷疾病」，其實都可以避免的。

為此，消防局疾呼，登山時應結伴熟識路線的人同行，並且攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子，利用登山地圖或使用手機導航避免迷航，且應估算去回程所需時間，務必在天黑前返抵登山口。

若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全留在原地等待救援，若攜帶有無線電可使用145.00頻率緊急呼叫求援。

消防局提醒民眾，登山的正確觀念是「平時就要把體力練好再來爬山，而不是用爬山來練體力」，才能避免在山域迷航，珍惜救護資源。