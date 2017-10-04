前空少謊稱總統專機有炸彈被判刑 華航解僱竟敗訴

蔡英文總統去年6月出訪，當時一名華航空服員謊報總統專機有炸彈，後華航將他轉調地勤，事後黃男遭判刑3個月，華航將其解雇，法院審理認定解雇超過法定期限，判空服員可復職。（資料照）

2017-10-04 15:18

〔記者陳宜加／台北報導〕曾在華航擔任空服員20年的黃姓男子，去年華航罷工期間因謊稱總統專機上有炸彈，被起訴後華航將他轉調地勤；後黃男被判刑3個月，華航將他解僱，法院審理竟認定解僱超過法定期限，判復職。華航不服強調，將繼續提起上訴。

華航不服強調，將繼續提起上訴

黃男去年6月24日參與桃園市空服員職業工會發起的華航罷工行動，當天因蔡英文總統出訪友邦，他為喚起社會注意，竟謊稱總統專機上有炸彈，隔天即遭警方查獲，華航7月間將黃男轉調地勤。黃男8月被起訴、10月判3個月有期徒刑，華航於11月以言行不檢情節重大、有損公司形象為由，將黃男解僱。

但黃男提告華航，謊報專機上有炸彈一事，在他被起訴時，公司早已知情，卻在11月7日才通知解僱，違反勞基法30天期限規定，主張僱傭關係存在。

華航指出，去年7月將黃男調地勤，為考量刑事案件仍於偵審期間，避免其利用空勤組員入出境之便潛逃；但在判決前無從確認其是否確有謊稱炸彈情事，因而在調查程序完畢後，於11月初解僱，未違反勞基法規定，主張解僱有理。

但法官審理時認為，黃男謊報總統專機有炸彈的行為，於去年6月25日檢察官偵訊時已坦承，媒體都有報導，華航知悉後在7月改調地勤，卻遲至11月7日才解僱，確實違反勞基法30天內解僱的規定，判華航敗訴、空服員可復職。

華航今天聲明，每一位旅客的平安抵達，是華航人工作使命中最重要的託付，尤其身為空服員，在發生飛安顧慮時，只有萬般小心善盡保護旅客的角色，豈有因為勞資意見不同，就製造假警報，以旅客驚嚇、社會恐慌威脅，已嚴重影響飛安，絕不容許類似事件再度發生。

華航強調，況國有國法、家有家規，一般民眾違法尚難逃法辦，航空服務人員更受乘客託付與社會期待。本案在刑事部分，當事人已被新北地院認定嚴重影響機場秩序及飛安並判決有罪；至於當事人被解雇後提訟反告是否有理，華航尊重本次判決，但基於公司維護航安決心，將繼續提起上訴。