不爽房仲對女友不禮貌 男子設局持刀刺人

2017-10-04 14:36

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名51歲從事房仲的涂姓男子，9月20日下午4時許與女客戶相約永和區光復街33巷看屋，到達後等了30分鐘，卻沒見到女子，接到一名男子的電話，「你是涂先生嗎？」接著就被一名黑衣男持刀猛刺臀部，永和警方立即成立專案小組，於昨日將涉案的汪姓男子拘提到案，汪男供稱：「我七辣（女朋友）去看房，被他不禮貌我不爽啦！」

警方調查，汪男有多項毒品、傷害前科，向警方供稱是因為自己在酒店上班的女友，當初與涂男相約看房，卻在看房過程中遭涂男言語、肢體騷擾，女友回家後向汪男訴苦，但汪男之後就因案入監，才遲遲無法報仇。

待汪男獲釋後，就夥同另名酒店小姐，假裝要賣房，9月19日請酒店小姐致電涂男「我有房子要賣，可以來幫我估價嗎？」並與涂男相約在永和區光復街，沒想到涂男到場後，沒看到女子，只接到女子電話說馬上到，之後就被攻擊了。

汪男行兇後，先將兇刀丟在沿路搭乘計程車逃逸，狡猾成性的汪嫌還在台北市忠孝西路鬧區，當街下車在換另台計程車逃逸，最後逃到台北市牯嶺街，由一名王姓朋友接應，警方成立專案小組，沿路調閱監視器，終於昨日持拘票將他逮捕，汪男仍不斷堅持「是他先動我七辣（女友）」，但涂男堅稱「根本沒這回事，也不認識汪男。」警方對汪男說法持保留態度，訊後將汪男依傷害罪送辦。