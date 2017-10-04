來不及縮回…男子頭卡大門險斷耳

2017-10-04 14:08

〔記者余衡／新北報導〕在新北市樹林區八德街一間工廠上班的31歲潘姓男子，日前晚間返回公司時按遙控器想打開大門，不料疑因遙控器沒電無法開啟，潘男想起牆邊設有手動開關，攀上大門伸長脖子、將手伸進牆內，一按開關大門立刻啟動，他來不及縮回頭部，被夾在大門及水泥牆中間縫隙不斷哀嚎。

由於該處人煙稀少，潘男掙扎數分鐘都沒人發現，最後他翻出隨身攜帶的手機，以擴音功能向119報案，轄區樹林消防分隊獲報後趕往，先將大門斷電後使用油壓剪撐開牆邊縫隙救出潘男，經送醫縫合右耳撕裂傷後已無大礙。