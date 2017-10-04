獨家》柬埔寨設機房詐騙中國人 陳男剛參加就被逮判刑8月

2017-10-04 13:55

〔記者黃建華／高雄報導〕3年前中國公安偵辦一起當地富商黃維洲遭電話詐騙人民幣1700萬元（約新台幣7300多萬元）案件，查出詐騙集團機房設在柬埔寨，通知柬國逮捕20多名涉案台灣男女並驅逐出境，其中，涉案男子陳建霖未被驅逐，留在柬國從事房地產業，遭雄檢發布通緝，去年12月入境桃園國際機場被捕，高雄地院一審仍依三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，將他判刑8月。可上訴。

判決指出，柬埔寨國內安全局2014年7月3日13時，接獲中國公安告知，一名中國富商黃維洲遭電話詐騙人民幣1700萬元，詐騙機房IP位址在柬國茶膠省3號公路67公里處查獲，循線搗獲一處詐欺機房，逮捕被告陳男、趙姓、曾姓等20多名台灣籍男女涉案人，查扣犯案用電腦5臺、網路電話閘道器GATEWAY）3臺、路由器等證物，經我國刑事警察局派員赴柬埔寨執行調查取證。

柬國後來並將涉案人驅逐出境，部分成員回台灣，其中，涉案人之一的陳建霖未於第一時間遭遣返，繼續留在柬埔寨學習房地產等事業，被高雄地檢署檢察官發佈通緝，於去年12月26日入境桃園國際機場被捕。

陳男在法院審理時供稱，原本在台灣從事電銲工，當年被高薪誘惑，前往柬國參加詐騙機房擔任電話接聽員，但他剛到柬國沒幾天就被逮，連薪水都沒領到，高雄地院仍依三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，將他判刑8月。可上訴。

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