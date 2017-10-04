收帳收到床上還自拍性愛片回味 出軌人妻、小王GG了!

2017-10-04 12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕人妻幫老公收工程款，竟然收到床上去！

高雄市一名工程行吳姓老闆娘，幫老公陳男向已婚林姓客戶收取工程款，雙方眉來眼去看對眼，竟兩度共赴汽車旅館開房間「嘿咻」，還自拍性愛影片互傳回味，未料遭老公發現和「小王」妻子聯手提告，鐵證如山，高雄地院將人妻吳女和「小王」林男都判刑3月，易科罰金各需繳9萬元。

判決指出，陳姓男子2年前承攬林姓男子的工程，請老婆吳女向林男公司請款，未料，人妻吳女和林男因此熟識。雙方眉來眼去，明知對方都有家室，卻於2015年 6 月中旬某日、同年12月底某日，共赴高雄市「金銀島汽車旅館」內發生性關係各1 次。

兩人偷腥不擦嘴，還自拍性愛影片以LINE互傳回味。

2016年1 月間，吳女細故與老公陳男口角，陳男在檢查吳女的行動電話時，赫然發覺吳女的通訊軟體LINE的 對話中，有與林男曖昧對話，並有林男和吳女性愛影片。

陳男不甘心綠帽罩頂，將上情告知林男的妻子，經董女向老公林男查證坦承「偷吃」犯行，陳男、董女因此怒告林、吳通姦，經檢方起訴。

高雄地院審理時，偷吃的人妻吳女和「小王」林男都各自取得配偶原諒撤告，但仍依通姦罪各判有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。