19歲男酒駕被抓哭了 差點跪求警放他一馬

19歲林男酒測值高達0.66mg/l，差點跪求警方放他一馬。（記者方志賢翻攝）

2017-10-04 11:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方今天凌晨在博愛一路中博陸橋下規劃取締酒駕臨檢勤務，共取締10件酒駕，其中一名19歲林姓男子，酒測值高達0.66mg/l，差點跪求警方放他一馬，因為當兵在即怕影響服役，另查獲15歲少女酒駕，酒測值也達0.51mg/l，均依公共危險罪嫌移送。

高雄市三民第一警分局為遏止酒駕歪風，今凌晨選定博愛一路、熱河一街的中博陸橋下執行取締酒駕，共動員21名警力，從今凌晨3時至4時30分結束，共取締酒後駕車10件、未達舉發標準勸導1件。

其中有19歲的林姓男子，酒測值高達0.66mg/l，他得知必須被移送法辦時，當場差點要跪下來哭求警不要移送他，林男說，他過幾天就要去服役，擔心被移送法辦影響到當兵。

林男去年7月也曾酒駕被抓，今凌晨與朋友在中央公園附近聚餐喝酒，騎車返家途中經中博陸橋，沒想到遇到警方臨檢，被查獲酒駕。

警方今凌晨也查獲一名15歲少女酒駕，她與友人聚餐喝酒，返家途中遭查獲酒駕，酒測值也達0.51mg/l，被移送家事法庭辦理。

三民第一分局交通組表示，酒後駕車極易造成嚴重傷亡，現階段呼氣酒精濃度0.15mg/L以上就會開罰，稍微喝多一點就超標，這次執法，顯示佳節前夕，民眾團聚飲酒烤肉，聚會結束仍有不少民眾貪圖一時方便而以身試法。

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