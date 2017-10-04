賊性難改！靠當車手與偷竊維生 刮刮樂大盜網咖落網

2017-10-04 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅21歲的丁姓男子，年紀輕輕卻以偷竊維生，專挑彩券行下手，趁店員不注意時偷竊刮刮樂換獎金，中市多家彩券行受害，台中市警局三分局立德派出所找他甚久，在中市大里區一家網咖將丁男緝捕到案，今天依竊盜罪嫌函送台中地檢偵辦，彩券行聽聞都鬆了一口氣。

立德所上月19日接獲民眾報案，指彩券行清點彩券時，發現面額800元的「超級連線」刮刮樂33張遭竊，警方連日調閱並過濾監視器畫面，發現丁嫌於店內玩賓果連線，趁老闆去倒垃圾時，到櫃檯內迅速抓取一疊刮刮樂後，將刮刮樂藏匿於褲頭，再以衣服掩蓋，若無其事地走出店外，騎乘竊取得來的贓車離去。

不過，警方卻找不到丁嫌，連日查訪，於21日晚間，於大里區的網咖將丁男查緝到案，同時突破丁男心防，丁嫌主動說出贓車位置，並帶警方到4公里外的藏車地點取贓。

警方進一步調查，丁男以相同手法在中市各區隨機選取作案目標，多次騎乘贓車假藉買彩券，再趁店員不注意時藉機行竊，每次得手價值約1至2萬元不等的刮刮樂，今年8月至今至少4家彩券行受害，丁男並供稱上述33張刮刮樂彩券，得獎1萬1000元獎金已全數花花。

丁嫌還說，他今年8月離家，沉迷網咖又缺少生活費，除了到處行竊，亦曾擔任詐騙車手換取花費，偏差行為與觀念讓警方都搖頭，經警方溝通後，家人將丁男帶返家，希望能矯正丁嫌偏差行為，全案依據竊盜罪嫌函送法辦。