恐佈情人刺死父親 20歲女哭訴：愧對家人、不敢回家

2017-10-04 00:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區2日晚上驚傳兇殺命案，33歲男子謝榮賓和20歲王姓前女友才剛分手1星期，竟帶著打火機、小瓦斯桶到王女的住家談判，不見王女出面，卻與正在泡茶的王女父親、哥哥與鄰居發生衝突，雙方扭打成一團，寡不敵眾的謝男涉嫌從隨身包包取出水果刀揮砍，造成王父身中3刀、左胸被刺穿，送醫不治；謝男左手被壓制時左手骨折，他雖趁亂脫逃後負傷就醫，3小時後被警方逮捕。

國中畢業後就經常離家的王女，3日下午主動向警方報到，對於自己誤交恐怖情人害死父親自責不已，還說稍早她曾「路過」家裡，見法師正為亡父誦經，就是沒有勇氣進去家門，因為她清楚，哥哥們一定覺得都是她害死父親的。

王女是在兇殺案發後18個小時後，哭紅著眼到派出所，對於2日晚上接到母親告知父親已過世的電話卻掛電話一事，她解釋，當時是一時無法接受這個事實才會掛電話，並非對於父親的枉死表示冷漠，還說，「我真的愧對家人，不敢回去，也沒臉回去！」

王女向警方透露，自己在就讀國中時愛玩、又交男朋友，總覺得家裡管太嚴，經常離家，即使有回到家也是「晃」一下又出門了。前男友2年前結識她，主動提議要她不用上班、只要負責幫忙照顧就讀國小的女兒，就會供養她，但好景不常，1星期前她提出分手，並搬出謝男住處。

不過，分手後，謝男竟在臉書接連嗆聲，「我現在就去殺你媽你自找的」、「叫你媽可以先去訂棺材了，等等太臨時難買，結束了，謝謝妳…」而她也回嗆，「先生你是真的有什麼精神上的疾病是嗎？還是吃壞掉！」她萬萬沒想到謝男真的跑到家裡刺死父親，這一切只怪自己不懂事、誤交恐怖情人。