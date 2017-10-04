酒店妹總是等不到「對的人」 經紀：都因為3個原因

2017-10-04 00:09

〔記者王捷／台南報導〕台南酒店小姐「糖果」與小開上床，事後提告性侵，讓社會看見八大行業糜爛的一面。有酒店經紀認為，這就是酒店小姐的「感情日常」，只是鬧上了檯面，也因為個案，揭開了酒店小姐的感情世界神秘面紗。而酒店小姐大部分是美少女，卻天天抱怨感情事，令人好奇為何找不到對的人？有酒店經紀說，其中有3點原因，才會讓酒店小姐在感情上繼續沉淪。

在八大業常有人開玩笑，小姐賺得多，是「缺愛不缺錢」，真情就能打動酒店小姐，這句話讓不少癡男暈船，事實上卻不是這麼回事。經紀人說，小姐在複雜的環境上班，就要懂得「靠勢」，所以，看到偵查隊長、有錢人就會倒貼上去，尋求一個保護。

經紀人透露，在酒店盟友很重要，尤其姊妹伴，是一起騙客人的好夥伴，但是會因為「忌妒」、「愛比較」、遇上「有肉的」這3點，讓酒店妹見風轉舵。

「忌妒」是指，通常是指小姐A看上姊妹伴的男友更有勢力或更有錢，就會下迷湯、出怪招勾引。

「愛比較」是因為小姐在八大行業久了，可能因為出身都比較低，因此從月業績幾分，到奢侈品都可以比較，當然男友也在內。這個心態會讓酒店小姐不斷想換一個外表更好的、更有錢的，或是更有勢力的男人。

最後一個「有肉的」，是酒店行話，意思是遇到有錢好騙的客人，小姐可能會為了短暫的利益撇下男友，甚至聯合姊妹伴演戲，爭奪這個「有肉的」客人，沒有經歷過這些革命情感，成不了解姊妹伴，但這樣騎驢找馬的心態，當然找不到好人！