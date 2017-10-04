投奔大聯盟？剛升芳苑偵查隊長4個月 自願調降台中巡官

2017-10-04 00:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「警界大聯盟」比較好？非六都的「小聯盟」員警，全往六都跑？

彰化縣警局又有大搬風，但最受矚目的是今年6月才剛剛調升芳苑警分局偵查隊隊長蕭登元，以生涯規畫為由，自願降調台中市警局巡官。而田中警分局組長陳志豪，也同樣以生涯規畫為由，自願降調台中市警察局巡官。

彰化縣警局昨天（3日）晚上公布最新一波的官警職務通盤檢討的人事案，名單如下：

後勤科警務員周佳良調任刑事警察大隊警務員、行政科警務員王振卿調任後勤科警務員、北斗分局巡官陳龍文陞任行政科警務員、芳苑分局二林分駐所警務員兼所長陳吉良調任刑事警察大隊警務員。

鹿港分局秀安派出所巡官兼所長陳東宏陞任芳苑分局二林分駐所警務員兼所長；外事科警務員何岱榕代理鹿港分局秀安派出所所長；彰化分局三家派出所巡官兼所長江秉昱陞任少年警察隊警務員；彰化分局八卦山派出所巡官兼副所長吳政緯調任彰化分局三家派出所巡官兼所長。

北斗分局中和派出所巡官兼所長李政函陞任婦幼警察隊警務員；刑事警察大隊北斗分局刑事分隊長江耀邦調任北斗分局中和派出所巡官兼所長；刑事警察大隊芳苑分局刑事分隊長陳國銘調任刑事警察大隊北斗分局刑事分隊長；刑事警察大隊偵查員何嘉軒調任刑事警察大隊芳苑分局刑事分隊長；芳苑分局巡官吳建德調任刑事警察大隊偵查員。

溪湖分局巡官陳雅玲陞任人事室警務員；溪湖分局巡官代理媽厝派出所所長張懷之調任溪湖分局媽厝派出所巡官兼所長；彰化分局巡官林恒生調任少年警察隊偵查員；田中分局巡官陳勝雄調任少年警察隊偵查員；刑事警察大隊溪湖分局偵查佐周健琳調任刑事警察大隊員林分局偵查佐。

鹿港分局警員楊庭瑜調任溪湖分局警員，彰化分局警員陳佳兪調任芳苑分局警員，溪湖分局警員謝順期調任芳苑分局警員。