馬路飄移惹毛陌生人 1分鐘吃4張罰單

2017-10-03 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕葉姓男子前年開車經桃園平鎮，1分鐘內多次任意變換車道並跨越雙白線，被後方駕駛錄下向警方檢舉，警方根據影像開立4張罰單。葉男不服，以短時間連續開罰不符合比例原則，提告抗罰，獲准撤銷2張罰單，換桃園市交通事件裁決處不滿提再審，但台北高等行政法院認為原審有理，駁回再審之訴。

判決指出，葉男104年6月30日上午10時許駕車經過平鎮中豐路，1分鐘內「未依規定使用方向燈變換車道」3次、「跨越雙白線行駛」2次，惹到後方駕駛，違規影像被寄到桃園平鎮警分局。

警方檢視畫面，葉男1分鐘內違規5次，但最後2次違規屬同一行為，因此開立4張罰單，共3900元罰鍰，並記違規點數兩點。

葉男一口氣收到4張罰單，仔細一瞧，違規時間都在1分鐘內，質疑短時間密集開單違反比例原則，也違反「道路交通管理處罰條例」85-1條，違規時間超過6分鐘以上才能連續舉發，怒向桃園地院提告撤銷罰單。

桃院採納葉男所提比例原則，撤銷第3、4張罰單，桃園交裁處不滿，上訴北高行，直指葉男違規屬實，行為應分別處罰，且「道路交通管理處罰條例」85-1條的6分鐘條款規範的是超速，與本案不同，但說帖未獲法官認可，遭到駁回。

交裁處仍不服，提出再審，搬出大法官解釋604號，指連續舉發未逾越必要程度，也不違反一行為不二罰的原則。

法官表示，604號解釋雖同意每次舉發個別構成一次違規，但也寫到「須審酌憲法上的比例原則」，本案葉男1分鐘內違規5次，衡酌交通違規的動態與特性，數十秒就裁罰一次顯裁罰過當，不符比例原則。

法官指出，原審認為任意變換車道與跨越雙白線各處罰一次，即可達到警惕與遏阻作用，判決無誤，符合比例原則，判交裁處敗訴，全案定讞。