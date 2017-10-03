豬隊友翻臉！抖出車藏改造手槍 零件全購自中國拍賣網

2017-10-03 23:13

〔記者王捷／台南報導〕台南警方昨天逮逮捕羅姓、黃姓男子，車上藏有兩隻手槍及一把半成品，有如「移動軍火庫」，而且整隻槍都可以從中國拍賣網站上購得，品質還比台灣好，讓警方相當驚訝。

會突破這件案子，是因為一個毒品吸食器，讓警方起出軍火。台南市警三分局安順派出所2日深夜發現，羅男駕駛的小客車違規停車，警方查驗身分時，發現羅、黃兩人都有毒品前科，羅男還有槍砲前科，當時他交出一個安毒吸食器，想要矇混警方，雖然黃男否認，但是警方想將兩人以共同持有送辦。

黃男不甘心被拖累，自稱是因為羅男找他搬家，才會同車，根本沒吸毒，並暗示警方「車上有東西」。這時羅男也翻臉，說要等車主到才願意配合搜車。警方認為，羅男涉嫌妨害公務，請支援警力到場，最後羅男放棄抵抗，自稱好累，接著就從車子拿出槍枝自首。

警方訊問後發現，羅男的槍枝都是從中國拍賣網站上買來的，甚至連子彈都是，幾乎不用改裝，靠一把小撮刀就可組裝槍枝，而且還是少見可以連發的改造槍枝，令警方不寒而慄。

羅男則供稱，他負責改造手槍來販售，一支賣20萬元，等同於制式手槍的黑市價格，警方訊後將他依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方透露，目前改造槍枝會興盛，制式手槍少見，是因為持有改造手槍刑期短，價格便宜，而且不太容易被警方以治平專案鎖定；加上大部分歹徒開槍因為有彈道比對，槍枝只能使用一次就要丟掉，否則會警方比對出來，因此，多數歹徒才會相中殺傷力大的改造手槍，台南就曾有小隊長遭到改造手槍擊斃，警政署在檢肅改造槍枝的同時，應該也要考慮修法問題，否則防不勝防。

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