涉摸女童私處被公布姓名 安親班助理提告抗罰

2017-10-03 22:26

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市家暴中心101年調查一起安親班猥褻案，認定一名男性早期療育助理不當觸摸7名女童，於是公告其全名、罰鍰、並移送檢方偵辦，案經法院審理，僅1案有罪，男助理反控家暴中心沒證據就公布姓名與罰鍰，提告抗罰，台北高等行政法院日前判決，有罪之案可公告姓名，但餘案調查過程有瑕疵，免罰21萬元。

判決指出，家暴中心派員訪視安親班學童，發現男助理曾碰觸A女童私處；手伸入B女童裙子、C女童褲子且摸屁股；對D、E、F、G女童親臉、摟腰、摸手。7案涉犯刑事罪與兒少法的「對兒童為不正當之行為」。

家暴中心認為A、B、C等3案情節嚴重，公告男子姓名並移送士林地檢署偵辦，士檢以加重強制猥褻罪嫌起訴A、B兩案；C案證據不足不起訴；D、E、F、G案未達刑案標準，家暴中心依行政罰法裁罰21萬元。

士林地院審理後，僅認A案證據充足，判男子6年徒刑，案經上訴，男子道歉和解，高院變更起訴法條，改以較輕的性騷擾防治法判刑1年2月，緩刑3年。

男助理事後反控家暴中心證據不足就重罰，赴北高行提告，要求撤銷公告姓名與罰緩21萬元，並指和解並非認罪，女童證詞不實，否認所有犯行，

男子主張，他是早療助理，進行職能治療，例如小狗爬、小牛耕田等活動時，難免會碰觸學童身體，無猥褻或性騷擾意圖；女童證稱的性騷時間、地點都不明確，家暴中心憑單面供詞就裁罰，已屬違法。

A童說，從幼兒園就被男助理摸，最後一次是國小1年級，被摸屁股和私處，而男子的太太曾就此事致電A童母親，雙方於二審和解，法官認為A童證詞應屬可信。

法官指出，高院雖認為男子之舉非強制猥褻，而是性騷擾，仍不脫兒少保障法規定「對兒童為不正當之行為」範圍，家暴中心公告全名無誤。

其餘女童部分，法官發現家暴中心未客觀呈現案發經過，訪視無錄影錄音，案況摘要也沒有記載時間、地點及相關背景資訊，性騷擾結論屬訪視員主觀認定，調查過程有缺漏，判男子免罰21萬元。