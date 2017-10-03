10/3 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注頭獎

2017-10-03 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月3日）開獎的第106000083期大樂透，頭獎摃龜；第106000236期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金1000萬，由基隆市仁愛區精1路32號1樓的「吉運彩券行」開出。

第106000083期大樂透中獎號碼為：「15、18、25、30、33、44，特別號：38。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共49注獲得，每注可得5萬9538元；肆獎共136注獲得，每注可得1萬3790元；伍獎共2776注獲得，每注可得2000元；陸獎共3753注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬6756注獲得，每注可得400元；普獎共5萬1344注獲得，每注可得400元。

第106000083期49樂合彩中獎號碼為「15、18、25、30、33、44」，四合開出7注，每注可得20萬元；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4326注中獎，每注可得1250元。

第106000236期今彩539中獎號碼為「11、14、16、21、30」，頭獎共1注獲得，可得1000萬；貳獎共251注獲得，每注可得2萬元；參獎共8082注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬6230注獲得，每注可獲得50元。

第106000236期39樂合彩中獎號碼為「11、14、16、21、30」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共294注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8245注中獎，每注可得1125元。

第106000236期3星彩中獎號碼為「341」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000236期4星彩中獎號碼為「4877」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見