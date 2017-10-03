辱罵「一貧如洗」 夫控妻視錢如命訴離獲准

2017-10-03 20:40

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子指控吳姓妻子婚後動輒以：「一貧如洗」、「一無所有」、「雙腳夾睪丸有路沒厝」等語罵他，眼裡只見金錢，無夫妻之情，訴請離婚，吳女否認相關指控；新北地院法官認為，兩人歧見已深，毫無互信，分居7年多，可歸責比例不分軒輊，判准離婚。

陳男提訴指出，婚後妻子嗜錢如命，常趁他睡覺時，把他口袋內的零用錢掏空，害他好幾次因機車沒油、又無零錢，只好牽車回家，不僅如此，妻子時常辱罵他「一貧如洗、一無所有、雙腳夾睪丸有路沒厝、房子我買的是我的房子、你可以隨時搬出去，家中不缺你一人！」

陳男還指，97年間，他因心臟病需要手術裝支架，妻子竟不顧夫妻之情，置之不理，甚至冷言說：「我沒有錢，你如果有錢你就去裝（支架）。不然，就放任他，死死去較快活…」等，使他徹底心寒，2人從99年分居至今鮮少互動，訴請離婚。

吳女則反駁說，丈夫愛賭、不負責任，家計重擔全由她負擔，錯的一方沒有理由提出離婚請求，且她從未罵過丈夫「一貧如洗」等語，反而是丈夫常罵她，且97年間支架費用約10萬餘元，都是她所支付。

法官認為，兩人長期感情不和諧，雙方對於生活方式、家中經濟財務、親屬相處均有所爭執，歧見已深，毫無互信基礎，且分居7年多，無善意互動，已無夫妻情分可言，可歸責比例不分軒輊，判准離婚；可上訴。