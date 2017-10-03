「在看守所只想死」韓賊趙準基大哭求饒 法官仍裁續押

2017-10-03 19:41

〔記者張文川／台北報導〕南韓籍慣竊趙準基，今年8月初來台潛入民進黨中央黨部行竊9萬餘元，又從桃園機場跳出查驗櫃台非法入境，台北地檢署今依加重竊盜、未經許可入國罪起訴，下午移審台北地院，趙在接押庭時哭得涕泗縱橫：「在看守所裡真的很痛苦，每天只有想死念頭，我知道我錯了，求法官饒我一次」，蒞庭檢察官認為為防他尋短，留在看守所才更能確保趙的安全，建議羈押；法官訊後定趙有多項逃亡事實，裁定續押3個月。

趙準基今著綠色短T恤、深藍短褲被提訊到庭，他說對於在台灣犯下的罪行全部承認，對台灣和被害人很抱歉，但媒體把他的臉和名字都刊登出來，還說他是中國間諜，這讓他和家人非常痛苦，他父親知道此事後曾經暈倒，希望法官原諒他一次，讓他趕快回韓國探望父親，並和妻子與2子團聚。

趙準基講著講著，悲從中來，從哽咽、落淚、拭淚一直到痛哭流涕，最後掩面哭泣，哭得一把鼻涕、一把眼淚，雙掌合十上下搓動向法官求饒，「我做了很多反省，請法官饒我一次，我的臉在台灣每個人都知道，在看守所和醫院大家都盯著我，我不可能再在台灣犯罪了」，而且在看守所真的很痛苦，吃得不好，語言不通，什麼都不能做，不能寫信也無法與外界聯繫，「我每天都有想死的念頭，希望法官原諒我」。

趙自認犯的不是什麼大罪，只因進入民黨總部，就用很重的罪來處罰他，「這對我太不合理，請法官站在我的立場考慮」；但蒞庭檢察官認為，趙侵入設有門栓、感應防盜設備的民進黨8樓雙層玻璃大門行竊，構成侵入建築加重竊盜罪。

檢察官指出，趙的說詞更顯示他有逃亡之虞，且法院根本就沒有禁止趙接見通訊，可以接見訪客與寫信，且趙自承有尋短念頭，因此續押更能確保趙的安全。

法官裁定，趙涉嫌重大，行竊後立即前往日本，被日本拒絕入境遣返台灣後，又在我國機場翻越入境查驗櫃台，搭車逃離，警方循線至烏來拘提，他又趁隙逃跑，有多項逃亡事實，且他在台無固定居所、家人與工作，韓國護照也被註銷，有逃亡之虞，有羈押的理由與必要，裁定續押3個月。