前聯詠科技主管盜取機密 投效中資公司

2017-10-03 20:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕聯詠科技曾姓、彭姓前主管去年7月離職前，盜取聯詠重要營業秘密檔案資料，於離職後隨即任職於由中資、港資所成立，由曾某配偶擔任負責人的竑遨科技公司，分別擔任總經理及技術總監，並延攬多名聯詠員工跳槽投效竑遨，新竹地檢署昨天兵分多路搜索並帶回4名被告，全案依違反營業秘密法罪嫌偵辦當中。

新竹地檢署檢察官蘇恒毅偵辦聯詠科技公司已離職之曾姓、彭姓前二級主管等人，涉嫌違反營業秘密法案件，昨天指揮法務部調查局資通安全處與法務部調查官37人，同步搜索曾姓、彭姓離職後所任職辦公處所、住家等4處處所，並傳喚9名被告，現場查扣被告等人所有，內含聯詠科技公司營業秘密紙本資料、工作站伺服器、筆記型電腦、硬碟、手機、IC設計相關資料等證物。

檢方表示，曾姓、彭姓前主管涉嫌於去年7月份離職前，未經授權擅自重製聯詠科技內部重要營業秘密檔案資料，於離職後隨即任職於由中資、港資所成立，由曾某配偶擔任負責人之竑遨科技有限公司，分別擔任總經理及技術總監職務，並同時延攬多名聯詠員工跳槽投效竑遨科技。

經蘇恒毅協同檢察官張瑞玲、邱志平、劉怡君、翁貫育、洪明賢漏夜複訊被告等人後，認為曾姓等人涉犯營業秘密法第13條之1、第13條之2，罪嫌重大，惟無羈押必要，諭令曾某、彭某、林某、羅某4名被告以新台幣10萬元交保，並諭知被告曾某、彭某限制出境，其餘被告則均請回。