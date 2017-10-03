拐走國小女童到摩鐵性侵 網狼7萬交保原因是…

2017-10-03 19:08

〔記者王捷／台南報導〕11歲國小女學生在臉書認識劉姓男子，沒想到劉男竟然直接到國小接人，向老師誆稱是女童堂哥，要幫修電腦，女童也稱需返家開門，結果兩人竟直奔摩鐵。警方獲報後，懷疑女童遭性侵，將劉男依兒少法送辦，檢方也認為劉男涉嫌重大，向法院聲請羈押，不過，法官認為，證據有當場查扣，沒有羈押必要，因此裁定7萬元交保。

29歲的劉姓男子住在桃園，涉嫌性侵女童後到警分局應訊，他供稱，是在臉書與女童加為網友，因為很聊得來，在網路上互稱公、婆。女童生日快到了，兩人相約見面慶生，前天他從桃園搭客運南下，投宿在學甲的汽車旅館，當晚先見面，昨天到校向老師佯稱是女童堂哥，離開學校後立即回汽車旅館，一時衝動，見女童沒抗拒，就發生關係。

警方在旅館內查扣一坨沾血的面紙，檢方也認為劉男涉嫌重大，向法院聲請羈押，不過，法官認為，這起案件的相關證據已當場查扣，被害人及證人供述相當明確，沒有滅證的可能。

再加上劉男，觸犯刑法第227條，對於未滿14歲男女性交，可判3年以上、10年以下的徒刑，不是最輕本刑5年以上的徒刑，雖然檢方認為被告目前假釋中，還有4年徒刑尚未服滿，有逃亡的可能，但沒有羈押的必要，所以，法官裁定7萬元交保。