母燒炭自殺房成凶宅 未成年兒沒拋棄繼承遭求償120萬

2017-10-03 20:21

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，林姓女子在租屋處燒炭自殺，徐姓房東認為房屋變成凶宅導致價值減損，向林女未成年兒子求償120萬；林子喊冤說，爸爸連補習費都出不起，媽媽也沒留遺產，並非不願賠償；新北地院法官認為，這種心理因素造成的交易價格降低屬「純經濟損失」，非民法184條範圍，加上房屋尚未出售，不致於產生損失，判徐敗訴。

104年12月19日，徐姓房東把位於新北市板橋區約18坪的房屋租給林女，不料，去年6月26日凌晨，林女卻於屋內燒炭自殺身亡，房東認為，林女明知自殺將導致房屋成為凶宅，日後難以出售，導致價值減損120萬元，由於林子未成年，其父沒有代為拋棄繼承，依法須在繼承的財產範圍內賠償。

林女之子則說，他父親連補習費都出不起，媽媽也沒留遺產，沒有多餘的錢，並非不願賠償，至於為何沒辦拋棄繼承，是因承辦人員說他年紀小且沒有遺產不需辦理。

判決書指出，民法第184條第1項規定，因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任；法官認為，不動產交易上，受交易人心理因素影響產生的價格降低，屬「純經濟損失」，這種損失是抽象的，僅能根據被害人在加害原因發生前後的財產差額計算，與具體的物或人身損害無關，這種「純經濟損失」不是民法184條所謂的「權利」，而是「權利以外的利益」。

法官還認為，房屋交易價格原因眾多，舉凡成交時間、市場供需、政府政策等，難一概而論，房東尚未出售房屋，不致於產生價值減損。

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