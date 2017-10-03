爬上花蓮菁華橋「並無讓人驚嚇」 法院裁定不罰

今月8月有民眾擅自闖入菁華橋拱橋上的維修通道。（民眾范才達提供）

2017-10-03 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市知名景點菁華橋，8月時有2名遊客疑似為拍攝美崙溪美景，冒險闖入拱橋上的維修通道，還涉險做出翻滾動作，嬉戲過程全被民眾拍下，引發大批網友熱議，事後兩人遭警方法辦，花蓮地方法院簡易庭日前以「沒有驚嚇他人之行為」，裁定不罰。

今年8月初，18歲的郭男與20歲魏女，於傍晚六點多被發現兩人背著背包，冒險闖入拱橋頂的維修通道看風景與拍照，危險行為嚇壞當地人，事後也引發網友批評「不要命了！」，而花蓮分局警方根據民眾提供資料，循線找到郭魏二人到案，認為兩人行為，已引起部分民眾驚嚇，且有致生危害安全之虞，依涉犯《社會秩序維護法》63條1項6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞」移送花蓮地方法院簡易庭裁處。

但簡易庭法官審理時指出，趙姓目擊證人當時並未因該男女攀爬橋樑的行為受到驚嚇，還要二人注意己身安全，而男女稱攀爬橋樑為拍攝照片，且數分鐘後即從橋上下來，難認有以蒙面偽裝以外之其他方法驚嚇他人之行為，故不罰。判決一出引發議論，網路鄉民也質疑聲不斷，指責法官「嫌菁華橋跳的還不夠多嗎！」，但律師林國泰則認為，花蓮分局警方移送法條構成要件不對，才是法院裁定不罰的主要原因。

今天上午花蓮市長魏嘉賢在諮詢相關法律問題後，針對此事件強調，為避免類似行為再度發生，市公所將於菁華橋兩端貼有禁止攀爬橋頂的警語，依社會秩序維護法第71條「於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處新臺幣6000元以下罰鍰」，市公所將在菁華橋兩端置放明顯警語及公告，便與法條「於主管機關明示禁止出入之處所」相同，如此便依法有據裁罰。