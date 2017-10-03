闖民進黨部偷9萬！韓籍慣竊起訴 北院裁定續押

2017-10-03 18:00

〔記者錢利忠、謝君臨、張文川／台北報導〕涉嫌行竊民進黨中央黨部、已被國際刑警組織列管的韓籍慣竊趙準基，被逮捕到案後遭羈押至今，台北地檢署今天依竊盜罪將他起訴，移審台北地院，法官裁定續押。至於趙準基的女友被控涉嫌藏匿人犯的部分，考量她已承認犯行，且所犯為本刑3年以下輕罪，予以職權不起訴。

今年8月1日，趙準基過境台灣時，涉嫌潛入民進黨位在台北市北平東路的中央黨部，偷走放在辦公室內9萬多元現金，犯案後隨即搭台灣虎航班機到日本東京，但遭日方發現是列管中的慣竊，被遣返回台，趙準基竟在桃園機場翻過查驗櫃檯，輕鬆入境躲藏，後來在新北市烏來山區被警方逮獲。

趙準基女友離開台灣前，曾寫一封信給辦案人員，感謝辦案人員在她來台灣的期間的照顧，她因本案意外地多待在台灣幾天，觀察了台北這座城市，發覺台灣的女孩很漂亮。

檢警調查，今年7月底，趙準基與女友原計畫相約於日本碰面，但他盤算從泰國搭機過境台灣後，再轉機到日本，機票會比較便宜，才更改行程過境台灣，入住台北市喜來登飯店。

8月1日早上7點多，趙外出買早餐時，闖入北平東路民進黨中央黨部辦公室，搜括辦公室抽屜內的9萬多元現金，當天中午隨即搭台灣虎航班機飛往日本東京。

趙準基到案後承認行竊，但稱不知道是台灣執政黨中央黨部。趙準基被羈押在台北看守所時，曾向駐台北韓國代表部投訴，聲稱在逮捕過程中被毆打，還抱怨看守所的食物難吃，也以身體不適為由請求戒護就醫。