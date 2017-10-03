美國賭城槍擊案後 鐵路警增派維安警力

2017-10-03 17:14

［記者陳恩惠／台北報導］美國內華達州賭城拉斯維加斯發生嚴重槍擊案，鐵路警察局即日起全面展開車站和列車守望巡邏勤務，分別在台鐵、高鐵的重點時段列車，針對轄內各站區及列車，無不加強編排巡守勤務，以提升見警率，不僅加強列車與車站區域的巡邏勤務，也增派保一總隊維安特勤警力協助支援，與鐵警局同仁共同執行勤務，確實維護乘客與民眾的安全。

鐵路警察局及台灣鐵路管理局共同呼籲，進入站區及列車上的民眾，如果發現有不法情事，或無人看管的行李，覺得有可疑之處，請立即與現場服務人員或警察人員聯繫。