「搶船頭」只為討吉利？資深船長反駁：根本沒有這習俗

2017-10-03 16:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕海軍一艘基隆級軍艦，今早7點35分在進入蘇澳港作業時，和一艘漁船相撞，漁船左後方船身凹陷、破損；海軍司令部對此發布聲明表示，該漁船是為了「搶船頭」才和艦艇發生擦碰。由於相傳「搶船頭」是漁民間的傳統習俗，但資深船長聞訊駁斥，根本沒有這類習俗，有哪位船長願意拿生命開玩笑？

「金福恩2號」漁船昨日晚間載著6名外籍漁工出港捕魚，今早回程時，在港口進港航線上，「金福恩」欲從軍艦右舷艦艏「搶船頭」超越，導致發生碰撞，據了解，基隆艦發現漁船疑似要「搶船頭」，當下立即鳴笛開倒俥，但因基隆艦噸位龐大，加上金福恩2號船長有嚴重重聽，軍艦及時倒俥仍抵不過慣性，撞上金福恩2號左後舷。

相傳「搶船頭」是漁民傳統習俗，小漁船出港時，會刻意進佔大船航道，超越大船船首，藉此保佑漁獲豐收。

但有資深船長駁斥這類說法，他指出，搶船頭非常危險，若被大船撞上，小船根本承受不住，且當船長這麼久，根本沒聽聞過搶到大船船頭，就能保佑漁獲豐收說法，質疑這番說法是無稽之談。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍也說，漁船、軍艦各有不同航道，但進出港時，兩邊航線會交叉，通常漁民作業時若看到軍艦通過，多會先暫停禮讓，不會刻意去做搶船頭這類危險動作；推測應是兩船都沒注意到海上狀況，才釀成意外。