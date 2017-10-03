「有蓋」、「沒蓋」 竟關係著道路安全

2017-10-03 17:04

［記者黃美珠／竹縣報導］別讓來客「輪陷」五峰！新竹縣議員趙一先說，通往五峰的122號縣道（西起新竹市南寮東訖五峰清泉，俗稱南清公路）1路2制！有的路段邊溝有加蓋，有的沒有，不熟路況的人邊要注意急彎、窄路，邊要小心會車；萬一信任全線路旁邊溝都加了蓋，稍一不慎就會「輪陷」溝內。他爭取全線加蓋，又可實質拓寬該路。

縣府工務處表示，122號縣道沿線地質敏感，不用颱風，只要雨勢稍大就很容易有土石崩落，造成道路邊溝的淤塞。為了避免影響到排水，他們才沒全面加封路邊水溝蓋子。

縣議員趙一先說，122號縣道從竹東下公館一路蜿蜒進入五峰鄉，沿途很多窄小、急彎的路段，但因位在水源區被限制拓寬這條道路，這對用路人和地方發展都很不利。

他說，這條道路從客家聚落逐漸進入到原住民族泰雅和賽夏的部落，原本應該是有最多元、燦爛地景和人文風采的示範道路，但實際上，路樹不是只有欠缺一致性的管理而已，是根本就沒有人在管，很多地方的雜草都恣意蔓生到路面來。

他說，這條道路有很多單車客或重機車友等喜愛挑戰，但是跟路搶道的草、樹，都會讓用路人不自覺的閃避，形成用路潛在的威脅。

此外，該是管理一致性的邊溝，有的路段有加蓋，有的地方沒有加蓋。這樣會造成有些用路人誤判，因為山路不好走，會車閃車一個不小心就「輪陷」到水溝去，旅遊掃興事小，萬一引發傷害事大。

而在無法拓寬，又有拓寬需求的急彎、窄道上，趙一先直言，「有蓋」、「沒蓋」真的差很多，有加蓋的路段等於是有實質拓寬的效益，相關單位要兼顧環保和用路安全的話，全線道路邊溝加蓋應是最好的選擇。

趙一先說，如果是為了人力不足和清淤等的需求，他計畫要發動122號縣道沿線竹東、五峰2地的鄉親，大家共組這條路的維護管理委員會共同來讓這條道路更美、更安全。

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