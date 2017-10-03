白天當鐵工、晚上做小偷 越籍移工贓物打包寄回鄉

梅姓越籍移工涉嫌闖空門，被逮後宿舍內被搜出大批贓物。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-10-03 16:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區近來發生多起住宅竊案，警方調閱監視器，發現竊賊是外籍移工且專騎腳踏車犯案，土法煉鋼逐一查訪附近工廠，在八德區廣福路一間鐵工廠外籍移工宿舍，查獲22歲梅姓越籍移工，在他的櫃子裡搜出大批贓物，都已妥善包裹準備寄回家鄉，初步清查他至少涉及7起住宅竊案，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

八德區從8月起至今發生多起住宅竊案，竊賊都是趁著深夜時分出沒，案發現場也採集到鞋印；警方調閱各大路口監視器找到竊賊身影，從各種跡證研判竊賊應是外籍移工，都是趁深夜時分騎腳踏車犯案，趁屋子沒人或是屋主熟睡之際行竊，其中有一戶民宅沒人在家，竊賊闖入行竊後又翻到隔壁棟繼續偷。

警方土法煉鋼逐一查訪附近工廠，經指認竊賊在廣福路一間鐵工廠上班，警方前往查緝逮到梅姓外籍移工，他所穿的休閒鞋經比對，與留在竊案現場的鞋印相符，做案用的腳踏車也停在外頭，宿舍櫃子裡被搜出大批贓物，包括單眼相機、筆記型電腦、手機、空拍機、手表、飾品等琳瑯滿目，而且都已打包妥當準備寄回鄉。

警方調查，梅姓越籍移工是合法申請來台，白天在鐵工廠當鐵工，晚上就出沒犯案，他來台工作到明年4月到期，不排除梅姓越籍移工是想趁回國之前大撈一筆，訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦，並逐一通知失主將失竊的物品領回。

梅姓越籍移工騎腳踏車犯案。（記者鄭淑婷翻攝）

梅姓越籍移工涉嫌闖空門，被逮後宿舍內被搜出大批贓物。（記者鄭淑婷翻攝）