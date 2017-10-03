閨密男友性侵案羅生門 警通知相關人到案釐清

2017-10-03 16:34

〔記者許國楨／台中報導〕「慶生後男友睡閨密，壽星闖摩鐵暴打她」這段影片，這兩天在網路瘋傳引起熱議，由於被打女生昨正式提出性侵告訴，台中警方今天通知遭指控的吳姓男子到案，他否認性侵，表示是你情我願，也將向對方提出毀謗告訴，同時強調未對女友說謊，不可能拿自己父親的健康開玩笑。

台中市21歲曾姓女子日前在西屯區汽車旅館辦生日趴，結果趴踢結束後，其中曾女一位來自台南（化名糖糖）的20歲洪姓閨密，竟然在隔壁房與曾女的25歲吳姓男友開房間上床，曾女得知後衝進房內暴打洪女，不但狠踹又強脫衣，影像在網路上流傳引發網友熱烈討論。

事發後，被指偕同友人毆打閨密的曾女在臉書指出，當時是男友騙稱母親打電話來，說他爸爸在醫院快不行了，結果卻是和她的女性友人去開房間，她也遭推打受傷，網路上的影片並不完整，經過這件事，她和男友不可能復合，此事對她傷害非常大，她失去了姊妹也失去了男友，也請網友別再惡意抨擊。

但此事持續延燒，被指控是小三的洪女，今天卻出面澄清非自願與吳男發生性關係，是被曾女男友脫衣強姦，並已在昨日向台南警方提出性侵害告訴，同時也對曾女一併提出傷害及妨害名譽告訴；但因案發地點在台中，台南警方漏夜將案件移轉到台中市，並由第六分局展開偵辦。

台中警方今天除陸續通知相關人到案說明，同時也到摩鐵調閱相關監視影帶，過濾釐清說詞是否吻合，其中吳男下午1點左右在父親陪同下，開著一部保時捷休旅車到第六分局，稍後離去時強調，「我要去告她（指洪女）毀謗的事情，我沒有性侵，純粹是你情我願，也未曾跟女友謊稱父親病危，只有對女友說，媽媽打電話來說爸爸找我，不可能拿自己爸爸健康開玩笑」。

至於曾女稍晚持驗傷單到案說明，強調影片前是洪女先推打她，因此也將對洪女提出傷害告訴。