閨密生日趴開房案 網友爆卦自己男友也被小三勾引過

2017-10-03 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕綽號為「Candy」的閨密趁好姊妹生日趴與其男友開房事件不斷擴大延燒，起初只是3角關係，演變為現在互控性侵、傷害、毀謗等等的社會案件，整起事件陷入羅生門中。大部分網友都揶揄根本比八點檔還精采，但一名女網友稍早前爆出驚人案外案，嗆說：「不知道你還記不記得我拉（啦），只是我真的很想問你，當初幹嘛勾引我男朋友還勾引失敗？別人的都比較好吃？」疑似自己男友先前也曾受Candy引誘。

生日偷吃趴在網路上鬧得沸沸揚揚，《爆料公社》分享Candy聲明淚訴自己遭到男方硬上，所有一切小三、勾引姊妹男友都是不實指控，事件已進入司法程序。

但有一名女網友則在底下回覆：「自己加人家男朋友fb勾引人家然後喊強姦，接下來嗆正宮說你不知道他男朋友哪位，那你加的人是...？說謊麻煩打草稿，不要笑死人了好不好，啊不是還叫男主角載你去別家旅館，說叫人家刪訊息怕你男朋友看到會誤會，被強姦還可以繼續安穩的睡覺你也是這隻棒棒的，我幫你拍拍手」最後驚爆：「不知道你還記不記得我拉，只是我真的很想問你，當初幹嘛勾引我男朋友還勾引失敗？別人的都比較好吃？」

此話一出立刻引起不少網友詢問，連《爆料公社》小編都跳出來問說：「你也認識喔？」，對此該名女網友再度指稱：「她可能早就忘的一乾二淨，但是抱歉我永遠記得，我們大家去喝酒你趁我上廁所一直葛（糾纏）我男朋友，我男朋友叫你放尊重點你還說沒關係，講真的都這麼久了我想說算了，當初沒開你副本沒掀你的事情是看在你是女生所以不想為難你，但是這件事剛發生我看到人家開你副本我就想到你那噁心的嘴臉。」此段發言引發不少網友驚呼連連。