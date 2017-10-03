偷車載少女逛夜市 男拒檢猛撞7車瘋狂逃逸

2017-10-03 16:00

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名24歲的李姓男子，昨晚10時許開車載著14歲的少女出門遊玩，行經蘆洲長安、永康街時，巡邏員警發現李男駕駛的車輛懸掛失竊車牌，上前盤查，不料李男發現後，不斷蛇行逃逸，最後在成蘆橋被停等紅燈的車輛擋住去路，李男竟瘋狂衝撞周遭車輛，不顧員警開槍射破輪胎，硬從車縫中脫逃，途中有7輛車遭波及，4人受傷，支援警力最後在疏洪一路將李男攔下逮捕，訊後依殺人未遂、竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

警方調查，李男上月初在五股地區偷車代步，還開車去八里看湄洲媽祖來台，當時遭警方攔查時逃逸，昨晚10時許再度開著偷來的車，載14歲少女出門逛夜市，在蘆洲遇到巡邏員警後竟加速逃逸，蛇行開到成蘆橋五股端時，遇到停等紅燈的車潮，員警在轎車旁拍窗喝斥「下車！不然就開槍！」但李男仍猛踩油門，一路瘋狂撞擊7輛汽機車，最後撞倒一輛雙載的母子騎士後，往疏洪道方向逃逸。

警方表示，員警擔心李男的瘋狂逃逸會波及更多用路人，在車潮較少的路段朝李男轎車輪胎射擊2槍，最後才在疏洪一路將李男攔下，初估共有3名民眾及1名員警遭撞受傷送醫，所幸傷勢皆無大礙。

李男到案後坦承偷車，擔心遭逮才逃逸，但表示車內的少女對於犯行全然不知，少女供稱只知道李男要帶她出門玩，不知道車輛是偷來的，少女家屬到警局時，痛罵李男及少女玩命，無視其他人安危，警方訊後依殺人未遂、竊盜、妨害公務等罪嫌將李男移送法辦。