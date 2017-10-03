飛航時頻開手機不聽勸爆衝突 惡乘客判刑6月

2017-10-03 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯眾怒！劉姓男子去年5月搭遠東航空馬公往台中的班機，他輪流打開隨身攜帶的3支手機聽音樂與拍照，空服人員屢勸不聽，惹惱多名乘客怒罵，劉男竟與2名乘客互擲物品，隔空對罵並差點幹架，場面一度混亂，客艙長將此事列為「特殊狀況」，落地後報警，上述2名乘客作證，指證劉男影響飛航安全，劉男辯稱是「誤會」，但法院不採信，依民用航空法判處6月徒刑，可易科罰金18萬元，3支手機沒收。

判決書指出，因性侵害而假釋出獄的劉男，出獄僅約1年，去年5月9日晚間7時35分，搭乘遠航FE3056號班機，不斷使用隨身攜帶的3支手機，依客艙長的「報告II特殊狀況」記載，7時44分登機中，劉男就持智慧型手機拍照，客艙長制止時，他態度傲慢說「我只是讀訊息」，1分鐘後關艙，客艙長用廣播提醒乘客關閉手機，劉男仍繼續用手機拍照與聽音樂，空姐制止時，劉男宣稱他已關機。

報告記載，飛機平飛時，劉男用手機拍照，客艙長再度廣播宣導禁用手機，劉男仍持續拍照，乘客不斷向空姐反映，客艙長與空姐委婉規勸5分鐘，劉男才關機，不料，空姐等人一離開，乘客又反映，劉男打開另一支手機拍照，客艙長再度勸阻，劉男辯稱沒使用手機，飛機降落時，客艙長卻發現劉男用手機拍照，2名乘客起身想「教訓」劉男，空姐制止時，雙方隔空叫罵並丟擲物品，場面一度混亂。

上述2名乘客在落地後，自願當證人舉發劉男的惡行，2人作證說，空姐不斷要求劉男關機，劉男卻是反覆關機與開機，引起多名乘客的不滿而騷動，部分乘客對劉男大吼「不要拍照」而衍生混亂。

劉男他辯稱只用其中1支手機聽音樂，沒有拍照，空姐制止後就關機，「一切都是誤會」，台中地院不採信，依民航法規定，飛航中不得使用干擾飛航或通訊之器材，判處徒刑6月並沒收3支手機，劉男上訴二審，並自認已認罪，他只用1支手機，聲明緩刑並把另2支手機還給他。

不過，台中高分院認為，檢察官將他起訴的主因，是他影響公眾安全，基於「公共利益之維護」，劉男不適用緩起訴，據此駁回上訴，維持一審判決，可再上訴。