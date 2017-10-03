涉竊勞動部網站5萬筆個資 討債公司負責人等3人被訴

2017-10-03 15:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕號稱全台最大債務催收公司「元誠國際資產管理公司」為賺取催收債務傭金，涉嫌登入勞動部勞動力發展署求職就業網站「台灣就業通」，竊取5萬8千多筆求職民眾個資，新北地檢署今依妨害電腦使用、違反個資法罪嫌起訴負責人周玉麟、營運長劉沛慈及朱姓催收員。

勞動部勞動力發展署去年7月間進行網站系統監控，發現有相同的電腦IP位址，利用不同民眾帳號登入「台灣就業通網站」，疑為竊取民眾個資，勞動力發展署發現異常後，立即封鎖該IP位址，將會員預設密碼改為亂碼，已被入侵的現有會員帳號也強制變更密碼，並報案處理。

檢調調查，大量連線的兩組IP位址，申請人分別是「元誠」及「元誠」子公司「通迅科技」，但兩家公司電腦主機都放在「名豐」辦公室，「元誠」王姓人事經理又是「名豐」掛名負責人，足證兩家公司關係密切。

「台灣就業通」號稱公部門最大的人力銀行平台，網站的登入帳號均為個人身分證字號，預設密碼則為「12345678」，不少使用民眾未更改預設密碼，或將密碼更改成身分證字號或生日，讓有心人士有機可乘， 起訴指出，前年1月至去年7月，「元誠」員工利用此方法登入「台灣就業通」網站，輸入8萬4千多筆帳號密碼，成功竊取5萬8千多筆債務催收對象個資。

周玉麟到案後，坦承指示員工以此方式竊取個資，以用於討債；劉沛慈也承認指示宣達員工，指出「業界都是這樣做」；朱姓女員工則說，透過此方式查到債務人個資後，可獲得較多催收績效獎金。檢調去年11月發動搜索約談，拷貝電腦資料，經過解析與員工間電子信件網來，認定「元誠」為取得催收對象個資、賺取催債傭金，登入「台灣就業通」網站竊取民眾個資，今起訴周玉麟等3人，王姓人事經理不知情，獲不起訴處分。