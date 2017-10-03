孿生兄弟都是通緝犯 弟謊報身分遭識破帶警抓兄

2017-10-03 15:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局龍安派出所巡佐陳振榮、警員張哲維，在桃園區龍泉二街盤查一名23歲詹姓男子，當時詹男駕駛自小客車形跡可疑，詹男因強盜案被發布通緝，擔心被逮後恐得坐好幾年的牢，乾脆謊報因毒品案被通緝的雙胞胎哥哥身分，豈料，因答不出毒品案的細節被識破，連同哥哥一起進了警局，警方訊後將兩人解送歸案。

警方盤查時，詹男謊報哥哥的身分當擋箭牌，員警比對資料發現此人因毒品案被通緝，要求搜索時先於詹男車上找到重0.3公克的安非他命及吸食器，吸食器以玻璃藝品改裝，讓查獲的警方十分訝異，不過，警方進一步詢問詹男所涉的毒品案內容，詹男卻回答得「零零落落」，警方懷疑他謊報身分，詹男焦急脫口而出，「我可以請雙胞胎『弟弟』作證。」

警方帶著詹男前往查證身分，發現詹男的「弟弟」一看到警察上門，嚇得從窗戶跳往露臺想逃，被抓回時警方將兩人隔離訊問，原來詹男才是弟弟，他因犯下強盜案被通緝中，而雙胞胎哥哥也毒品案被通緝，兩人全都被帶回警局。

詹男供稱，自己因強盜案被通緝，擔心被逮後恐得坐好幾年的牢，知道哥哥也因毒品案被通緝，兩相比較毒品案比較輕，才會一時驚慌謊報哥哥身分，怎知最後還是被識破，還連累哥哥一起被逮；詹男哥哥得知後，一度氣得說不出話，在警局偵訊時心情逐漸平復後釋懷地說，「趕緊將案件了結也好，省得還得東躲西藏。」

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