毒犯開車遇攔查 裝沒事慢慢開 反惹警起疑

2017-10-03 14:59

〔記者歐素美／台中報導〕許姓毒犯和3名友人到沙鹿用餐唱歌後，開車返回梧棲區，途經台灣大道8段與中華路口，遇警方執行取締交通違規，故意放慢車速，以為警方就不會攔查，結果反而因未繫安全帶且不敢直視警方，而引發員警狐疑攔查，果然在車內發現安非他命、K他命等毒品達60多公克，警方依毒品危害防制條例將許嫌移送，另3人則採尿化驗，以釐清是否施用毒品。

清水警分局安寧派出所於上月25日晚上，在梧棲區台灣大道8段與中華路口，執行取締交通違規時，1輛灰色小客車緩慢行經，因車窗未關，員警一眼瞧見駕駛及前方乘客均未繫安全帶，車內4名男子眼神卻不敢直視警方，加上明明是福特廠牌的車子，卻張貼福斯廠牌的標誌，更引警方起疑。

警方當場攔檢盤查，在駕駛許姓男子（23歲）的包包內，查獲安非他命41.82公克、K他命23.06公克，還有毒咖啡包9包及新興毒品藥丸9顆，警方依違反毒品危害防制條例，將許嫌移送台中地檢署偵辦；另3名乘客皆姓楊，年齡分別為24歲、22歲及19歲，身上雖未攜帶任何可疑物品，但警方仍採取3人尿液化驗，以了解是否染毒。

許嫌平日在托運公司上班，因朋友介紹及好奇心而開始接觸毒品，他表示，車子是向女友的哥哥借的，當天因駕車相約3名友人至沙鹿區吃飯、唱歌，返家途中遇警方取締交通違規，心想只要慢慢開就不會遭警方攔查，不料反而弄巧成拙。

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