與閨密男友上床或被性侵？ 影片曝光陷羅生門

2017-10-03 14:52

〔記者王捷／台南報導〕臉書專頁「黑色豪門企業」一名綽號「糖果」的酒店小姐，疑似犯了大忌，與姊妹的吳姓男友上床，讓好姊妹「曾琦」氣不過動用私刑還上傳到臉書，但是今日糖果出面喊冤，自稱是遭到性侵，不過本報接獲爆料，糖果被打後，疑似還打電話給吳男，對話中自稱全都招了，她疑似向吳男說，是她被吳男抱上床，她有說不要，令吳男二丈金剛摸不著頭緒，也令整起案件陷入羅生門。

2日臉書上瘋傳一段影片，引發網友熱烈討論，多位酒店妹在台中一間汽車旅館辦生日趴，結果趴踢結束後，其中來自台南來的糖果，竟然在隔壁房與女壽星曾琦的男友開房間上床，女子得知後衝進去房間暴打小三，不但狠踹又強脫衣，宛如對岸常見的抓姦視頻。

事後，糖果透過媒體出面喊冤，自稱是遭到性侵，不過本報接獲爆料，並有一段影片，疑似是糖果遭到毆打後，又打電話給吳男，影片內容是糖果先強調，「他們」已經走了，並質問吳男，是不是吳男堅持要另外開房間，吳男一時結巴最後坦承，糖果又說，剛剛她全都招了。

糖果說，「他們」問她發生什麼事，她就說是吳男將她抱上床，並且有跟吳男說不要，還說吳男曾跟他說，如果她不說、吳男不說都不會有人知道。

警方得知這段影音後，認為這起案件不單純，並指出，若調查有性侵不屬實，可能要面臨誣告嫌疑。

相關影音