土豪哥：每天抄佛經懺悔 盼戴電子腳鐐換交保

涉女模命案，朱家龍（左）聲稱每天抄佛經，願戴電子腳鐐換取交保。（記者楊國文攝）

2017-10-03 14:32

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今針對北市W飯店郭姓女模毒趴命案召開延押庭，有「土豪哥」稱號的朱家龍三度對死者郭女表示愧疚，也向社會道歉，自稱每天抄佛經懺悔，保證絕不會逃亡、或碰毒品，並以脊椎痛等健康因素，請求給他交保看醫生，也願戴電子腳鐐換取交保的自由，訊後，朱和另3名同案被告均被還押看守所，近日將以書面裁定。

特別的是，朱家龍、洪聖晏等人的律師們，昨天才收到高院駁回日前聲請交保的裁定書，朱的律師團今當庭主張，此延押庭是針對本月16日羈押屆滿後是否延押而召開，兩件事不能混為一談。

今日庭訊，朱家龍等4名被告均被提訊出席，均有親友到旁聽席加油打氣，氣氛比起前幾次庭訊來得熱鬧。不過，郭女律師、檢方並未出席表示意見。

朱家龍個人以不看稿方式，「獨白」約10分鐘，顯然是有備而來。朱先對郭女之死表示愧疚、遺憾，也指出此案對社會造成不良示範，表示自責，現在每天抄佛經懺悔，警惕自己永遠不會再犯，已獲毒品觀察勒戒的他也保證不會再碰毒品。

朱也以脊椎痛、糖尿病等健康因素，請求高院讓他交保，願以其他任何方案代替羈押，包括每天3次向派出所報到、戴電子腳鐐監控其行蹤等方式換取交保。朱表示，若讓他交保，每次庭訊一定時到庭，「我會面對，不會逃避」。

朱的律師團律師張進豐指出，朱被羈押理由中，其中有外國護照、家境優渥被認定有逃亡之虞，但朱有外國護是十歲即取得，並非最近的事，而家境優渥是因父親是永平工商董事長，地位很高，也因此更不可能讓朱逃亡，張認為，戴電子腳鐐、或每日報到都是代替羈押朱的方案。

同案被告洪聖晏一審被判10年徒刑，洪自稱是「不孝子」，表示「我每天都在反悔自己的過錯」，此犯錯讓媽媽為他傷心難過，希望獲得交保能夠盡孝，他對被害人和家屬感到抱歉，會面對一切，不會逃避。另兩位被告江哲瑋、張子奕都請求法官讓他們交保。＃