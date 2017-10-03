遭控性侵女友閨密 男主角：她先對我眉來眼去！

壽星逼問閨密，「他約妳？還是妳約他？」，正妹險遭剝衣，委屈落淚。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

2017-10-03 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕摩鐵慶生趴偷吃事件，遭指控是小三的Candy，出面向媒體澄清自己非自願與壽星曾姓女子男友發生性關係，是被曾女男友脫衣強姦，揚言要向警方控告他。男方在網路上PO出聲明文，稱Candy一直對他眉來眼去，是在你情我願的情況下發生性行為，反駁Candy性侵的說法，但也對女友深感抱歉。

《爆料公社》PO出曾女男友的臉書聲明，表示9月30日22時幫女友慶生，慶生期間初次與的女友好友Candy見面，Candy不時對他眉來眼去，連他進廁所也跟進來換衣服。10月1日凌晨3時左右，他和女友先行離開，回到家後Candy加他的臉書好友，隨即Candy就邀他出去，他問說「你男友在欸」、Candy則回「他根本不是我男友，你訊息記得刪，怕他亂想」。

曾女男友自稱黃湯下肚鬼迷心竅，赴約後在你情我願的情況下，發生了關係，發生關係時他問Candy「是不是在唱歌時就想跟我幹嘛」、Candy也答「對」，並非Candy事後所言的強姦。

到了早上7時東窗事發，曾女與友人前往現場，曾女友人要他先離開現場，他們也看到Candy邀約的對話訊息，了解是Candy先約他的，事後也是看了影片之後，才得知Candy被打。曾女男友說，「我做了對不起曾女的事，深感抱歉，真的很後悔，曾女對不起！給社會觀感不佳，本人在此向社會大眾道歉。」他也稱將配合調查、對質，所有證據、監視器都已交給司法處理。