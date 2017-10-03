男獨爬南部山區失聯 台中、台南警隔空串連搜救

2017-10-03 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市歐陽姓男子想回味當年，隻身到南部山區爬山卻失聯，由於他有心臟病等病史，家人唯恐出意外，急向中市警方報案，經調閱最後發話位置顯示在台南山區，通報當地分局協尋，及時找到已迷路的山友報平安，家屬對員警的服務熱忱及處事效率頻喊讚。

台中市第五分局文昌派出所警員白國佑當天接獲司姓女子報案，表示其己經78歲複姓歐陽的丈夫，上午7時隻身從住處前往台南縣左鎮區爬山，但一直到下午4時許，始終無法與其聯絡上，因丈夫患有心臟病、高血壓等慢性疾病，深怕遇有危險，才向警方求援協尋。

警方調查，歐陽男年輕時任職台電公司，多次到該處山區執行公務測量，對該地點地理、環境十分懷念，想回味當年工作情境才會隻身前往爬山；白員通報分局勤務指揮中心調閱最後發話位置，晚間6時30分顯示在台南市北嶺山基地台，立即通知轄區玉井分局協尋。

玉井分局當晚8時回覆，歐陽男因於山區迷路撥打110報案，經通報轄區派出所前往協助處理，已安全尋獲，歐陽男家人非常感謝員警積極熱心協尋，隔天夫妻倆帶著餅乾至所內向承辦員警致謝，歐陽男表示，本身患有心臟病、高血壓、糖尿病等，當天山區迷路如沒警方協助十分危險，感謝員警服務熱忱及處事效率。