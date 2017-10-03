3人持刀搶名畫 啊..是假的 烏龍搶匪判4年

2017-10-03 13:42

〔記者項程鎮／台北報〕新竹男子鄒文霖和姜智勝誤認豆花店內齊白石的複製印刷畫是真跡，兩人持開山刀搶畫再由同夥男子魏行之開車接應離去，店內員工感到莫名其妙、也懶得報案，事後鄒男自首，高等法院依加重強盜罪將鄒、姜、魏3人各判處4年、4年8月、4年5月徒刑，鄒男未上訴而確定，姜、魏兩人上訴遭最高法院駁回，全案定讞。

判決指出，被告鄒文霖和姜智勝被綽號「朱董」男子告知台北市北投區某豆花店內有齊白石的「葡萄蜻蜓」、「柿」兩幅名畫，如他們能拿到畫，「朱董」願意高價收購，鄒、姜兩人遂找男子魏行之一同前往。

103年4月10日晚間，魏男開著偷來車子載鄒文霖和姜智勝北上，先到「朱董」住處拿開山刀，隔天清晨5點20分，鄒男一行人到豆花店門口，看到鐵門已拉開，鄒、姜兩人遂戴口罩和帽子進入店內，由姜男拿開山刀要求店員不要動，鄒男負責取下畫後，負責在車上接應的魏男立即載走兩人，鄒、姜兩人犯後感到後悔，向警方自首。

庭訊時，鄒、姜兩人坦承犯案，魏男辯稱原以為鄒、姜兩人只是去偷畫，沒想到兩人持刀強盜，歷審皆不採信魏男辯辭，認為從監視器畫面看來，鄒、姜兩人離開豆花店，到魏男開車離開只有7秒鐘，顯見魏男對鄒、姜兩人犯行非常清楚，且事先經過精密分工，因此仍認定魏男是共犯，將鄒、姜、魏3人各判處4年、4年8月、4年5月徒刑。