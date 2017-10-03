又查獲百元假美金！ 偷渡越籍男子身上查獲19張

新竹縣新工派出所今天凌晨逮捕到38歲越南籍偷渡通緝犯丁姓男子。（記者廖雪茹翻攝）

2017-10-03 13:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕保7大隊員警昨天在台灣銀行竹北分行值勤時，發生郭姓男子持16張假的百元美金前來兌換，郭男不甘心好心幫忙換錢卻觸法，向新竹縣警方報案，新工派出所今天凌晨循線逮捕到38歲越南籍偷渡通緝犯丁姓男子，在其身上起獲另外19張假的百元美金，全案依偽造貨幣等罪嫌擴大偵辦中。

新竹縣新工派出所今天凌晨逮捕到38歲越南籍偷渡通緝犯丁姓男子。（記者廖雪茹翻攝）

近來警方在台中、新竹竹北等地，陸續查獲多起假美金案件，警方懷疑恐有大批假美金竄流， 提醒民眾特別留意。

新竹縣新工所員警當場在越南籍丁姓男子口袋和皮夾內，查獲19張假的百元美金，丁男向警方供稱假美金是別人給他的。（記者廖雪茹翻攝）

竹北警分局表示，本身是白牌計程車司機的郭姓男子，2日深夜向新工所報案，他聲稱一名越南籍鄧姓男子半個月來常叫車，昨天給他16張百元美金，以語言不通理由，請他幫忙將兌換新台幣，並給他200元車資當酬勞，他好心答應，沒想到被銀行駐警查獲持有偽鈔。

新工所警方在湖口租屋房內查獲搖頭丸100多顆等毒品一批，但丁男辯稱租屋內的毒品與他無關，他也不認識房客。 （記者廖雪茹翻攝）

郭男心有不甘，找到鄧男後，鄧男稱假美金是同鄉丁姓男子交給他的；新工所今天凌晨到鄧男位在湖口鄉文化街的租屋訪查，意外發現丁男，沒穿鞋子站在租屋門前。

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新工所表示，員警除當場在他口袋和皮夾內，查獲19張假的百元美金，並在租屋房內查獲搖頭丸100多顆、毒咖啡包等毒品一批，立刻將他帶回警所。丁男一開始假裝聽不懂中文 ，並避重就輕，供稱假美金是別人給他的，還辯稱租屋內的毒品與他無關，他也不認識房客。警方調查，丁男在今年2月逃逸後，4、5月間陸續因竊盜和毒品案，被新北和桃園地檢署發布通緝在案，出境後，上月又偷渡來台。湖口租屋則是一名越南籍女子，但迄今未出面。全案依偽造貨幣、違反「入出國及移民法」以及毒品和竊盜、通緝等罪嫌擴大偵辦中。