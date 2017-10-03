海巡心、媽祖情 海巡英雄微電影首映會

2017-10-03 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕行政院海岸巡防署中部地區巡防局今天上午舉行「海巡心、媽祖情」微電影首映會，希望藉微電影感動人心，招募人才，該片由藝人陳子強、高允漢、蘇振剛、洪喻蕎等演出，蘇振剛並兼任導演，故事描述3個自小在白沙屯海邊長大的好友，因對媽祖的信仰及守護海洋、守護漁民的情感，先後加入海巡隊維護海洋、救生救難的過程，片長約15分鐘。

中巡局長李佩璘表示，海巡署成立17年，因成立時間較短，大家比較陌生，這次藉由微電影拍攝希望讓大家認識海巡署，以往海巡署都是自己土法煉鋼，效果有限，這次承蒙知名導演、藝人及相關團隊協助，當然不同凡響，非常感謝。

藝人陳子強表示，哥倫比亞這個國家內戰52年，因政府透過微電影感動人心，讓反抗軍願意放下武器停止內戰，他認為微電影可以讓人民對國軍或海巡等單位留下美好的第一印象，而且他當兵時也是海巡的弟兄，因此這次其成立的工作室特別承接這項業務，也算做公益。

這部「海巡心、媽祖情」微電影，內容情節主要都由中巡局副局長李甦清構思，還客串演出，他笑說，雖然是扮演自己的職務角色，還是難免小緊張，但自覺表現還不錯，給自己打90分。

「海巡心、媽祖情」 微電影由海巡署中巡局、空中勤務總隊第二大隊、海洋巡防總局第三海巡隊、童綜合醫院、白沙屯拱天宮、白沙屯天德宮及西螺廣福宮等協助演出，耗時3個多月完成，中巡局今天也特別頒獎感謝各協助單位。