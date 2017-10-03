海巡心、媽祖情 海巡英雄微電影首映會

2017-10-03 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕行政院海岸巡防署中部地區巡防局今天上午舉行「海巡心、媽祖情」微電影首映會，希望藉微電影感動人心，招募人才，該片由藝人陳子強、高允漢、蘇振剛、洪喻蕎等演出，蘇振剛並兼任導演，故事描述3個自小在白沙屯海邊長大的好友，因對媽祖的信仰及守護海洋、守護漁民的情感，先後加入海巡隊維護海洋、救生救難的過程，片長約15分鐘。

中巡局長李佩璘表示，海巡署成立17年，因成立時間較短，大家比較陌生，這次藉由微電影拍攝希望讓大家認識海巡署，以往海巡署都是自己土法煉鋼，效果有限，這次承蒙知名導演、藝人及相關團隊協助，當然不同凡響，非常感謝。

藝人陳子強表示，哥倫比亞這個國家內戰52年，因政府透過微電影感動人心，讓反抗軍願意放下武器停止內戰，他認為微電影可以讓人民對國軍或海巡等單位留下美好的第一印象，而且他當兵時也是海巡的弟兄，因此這次其成立的工作室特別承接這項業務，也算做公益。

這部「海巡心、媽祖情」微電影，內容情節主要都由中巡局副局長李甦清構思，還客串演出，他笑說，雖然是扮演自己的職務角色，還是難免小緊張，但自覺表現還不錯，給自己打90分。

「海巡心、媽祖情」 微電影由海巡署中巡局、空中勤務總隊第二大隊、海洋巡防總局第三海巡隊、童綜合醫院、白沙屯拱天宮、白沙屯天德宮及西螺廣福宮等協助演出，耗時3個多月完成，中巡局今天也特別頒獎感謝各協助單位。

  • 「海巡心、媽祖情」微電影演員蘇振剛（左起）、陳子強、高允漢。（記者歐素美攝）

    「海巡心、媽祖情」微電影演員蘇振剛（左起）、陳子強、高允漢。（記者歐素美攝）

  • 行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘與受獎單位及人員合照。（記者歐素美攝）

    行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘與受獎單位及人員合照。（記者歐素美攝）

  • 行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘頒獎感謝童綜合醫院企劃室主任羅森益。（記者歐素美攝）

    行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘頒獎感謝童綜合醫院企劃室主任羅森益。（記者歐素美攝）

  • 行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘頒獎感謝協助拍攝微電影的藝人陳子強。（記者歐素美攝）

    行政院海岸巡防署中部地區巡防局長李佩璘頒獎感謝協助拍攝微電影的藝人陳子強。（記者歐素美攝）

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